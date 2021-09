[디펜스기고]K806 차륜형 장갑차 말레이시아 수출 노린다

[월간 디펜스타임즈 안승범 편집장]최근 말레이시아 육군은 보유중인 십마스와 콘도르 차륜형 장갑차 대체용의 차기 차륜형 장갑차 사업을 진행하고 있다. 소요대수는 400여대며 6X6형의 차륜형 장갑차를 도입하는 사업이다.

현재 말레이시아 육군이 운용중인 차륜형 장갑차 주력은 1970년대 후반에 도입한 벨기에제 6X6 차륜형 장갑차 십마스 186대와 독일제 4X4 차륜형 장갑차 콘도르 316대다.

벨기에제 십마스는 전투중량 14.5톤,승무원 포함해 14명의 병력이 탑승하며,90mm 저압포 탑재형도 있다.

독일제 콘도르는 전투중량 12톤에 무장병력 12명을 탑승 시키고 7.62mm 철갑탄에 대한 방호력이 있는 차륜형 장갑차로 6개국에 600여대가 수출됐다.

콘도르 차륜형 장갑차는 영화 블랙호크 다운으로 알려진 1993년 모가디슈 전투에 말레이시아 평화유지군이 사용하여 잘 알려진바 있다.

말레이시아 육군은 궤도형 장갑차로 터키제 ACV-300 267대와 한국제 K-200 111대를 보유하고 있으며 터키제 8X8 차륜형 장갑차 AV8 257대를 별도로 보유중이다. 보유 수량으로 따지면 6X6형과 4X4형 차륜형 장갑차가 주력이다.

2021년 8월 현재 현대로템이 K-806 차륜형 장갑차를 가지고 수출사업에 뛰어들고 있으며 코로나 사태에도 불구하고 2020년 연말에 시험평가팀이 내한하여 호평을 했다고 한다.

광주와 창원에서 시험평가를 진행했으며 올해 11월에 제안서를 제출하고 2022년 2월에 평가 결과가 나올 것으로 예상되고 있다. 6X6 차륜형 장갑차 사업과 함께 선도 차량 개념으로 4X4형 경장갑차 36대 도입 사업이 병행되고 있으며 한국 업체는 코비코사가 도전하고 있다.

말레이시아 육군 차륜형 장갑차 사업의 특징 중 하나는 현지에서 생산하는 조건으로 해외 업체가 선정되면 부계약자가 될 것으로 알려진다.

현대로템의 가장 강력한 경쟁자는 터키 FNSS사 등이며 캐나다와 인도네시아 장갑차 업체들도 뛰어들고 있다.

현대로템의 K806 장갑차는 2작전사령부 예하 지역방위사단용으로, 최초 전력화한 37사단을 비롯하여 현재 31, 32, 39사단 등에도 납품됐다.

K806 장갑차의 파워팩은 420마력의 현대 H420 엔진을 군용으로 튜닝한 엔진에 ZF제 자동변속기(전진 7단/후진 1단)의 결합체이며 전방사단용의 K808과 K30W 차륜형 대공포, K877 차륜형 지휘소차량에도 동일한 파워팩을 장착한다.

K806은 최대 시속 100km로 주행 할 수 있으며 타이어 공기압 자동조절 장치를 사용하여 험지 주행성능이 좋은 것으로 알려진다.

12.7mm 기관총에 대한 방호력과 차체 하부는 대인지뢰 및 소형 급조폭발물 대응력을 갖추고 있다. 특히 화생방전에 대비한 냉난방 통합 양압장치를 장착하며 피아식별장치도 도입됐다. K806의 무장은 7.62mm 기관총에 연막탄 발사기도 장착한다.

K806 기본형은 성능과 가격경쟁력은 갖추고 있으나 말레이시아 육군이 다양한 계열차량을 요구하고 있어 한국항공우주산업(KAI)이 말레이시아 공군 수출에 FA-50을 제안하면서 운용 무장 추가를 요구받는 상황과 비슷하다.

2022년에 말레이시아 공군의 전투기 도입 사업과 육군의 차륜형 장갑차 사업에서 우리 방산제품이 선정되기를 기대해 본다.

