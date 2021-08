KT스카이라이프, '갤럭시 M·A' 3종 자급제폰 판매 프로모션 실시

[아시아경제 구은모 기자] KT 스카이라이프 스카이라이프 053210 | 코스피 증권정보 현재가 10,350 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 10,250 2021.09.01 08:25 장시작전(20분지연) 관련기사 "알뜰폰, 인터파크서도 판다" KT 스카이라이프 요금제 출시앱 다운받듯 채널 추가…KT스카이라이프 '개방형 TV' 시작스카이라이프, 2Q 연결 영업익 231억원…전년比 11% 감소 close 가 오는 30일까지 삼성전자 자급제폰 3종 판매 프로모션을 진행한다고 1일 밝혔다.

스카이라이프는 최근 자급제폰에 대한 소비자의 관심이 높아지고 국내외 제조사의 중저가 자급제폰 출시도 확대되면서 온라인 모바일샵을 통해 삼성전자의 갤럭시 M, A 시리즈 3종을 시중보다 저렴한 가격으로 선보인다. ‘갤럭시 A32’가 34만4000원, ‘갤럭시 A12’ 24만9000원, ‘갤럭시 M12’는 19만7000원이다.

스카이라이프는 온라인 모바일샵에서 자급제폰을 구매한 고객 전원에게 신세계 상품권 1만5000원을 제공한다. 또 스카이라이프 공식 페이스북 이벤트 게시글에 댓글로 구매 사연을 남기면 공모를 통해 2명에게는 18만원 상당의 효도 촬영권, 5명에게는 프리미엄 증명사진 스튜디오 ‘시현하다’ 프로필 촬영권을 증정한다.

스카이라이프는 이번 자급제폰 판매 프로모션을 통해 모바일샵과 자급제폰을 고객들에게 알리고 모바일 요금제와 더불어 가성비있는 자급제폰 라인업을 지속 확대해나갈 계획이다. 이번 자급제폰 판매 프로모션은 스카이라이프 모바일샵을 통해 구매한 고객을 대상으로 진행되며 자급제폰 구매는 고객센터를 통해서도 가능하다.

정훈 고객서비스본부장은 “앞으로 스카이라이프 고객들에게 국내외 자급제폰 구매 기회를 확대 제공하고 장기 할부, 퀵 배송 등 구매 편의성도 높여 스마트하고 알뜰한 모바일 고객경험을 지속 향상시키겠다”고 말했다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr