[아시아경제 김봉수 기자] 과학기술정보통신부 우정사업본부는 1일 우편요금 50원 인상에 따라 새로운 디자인의 430원, 520원, 2530원 일반우표 3종을 발행한다.

통상우편 기본요금 430원 우표는 대한민국의 상징인 ‘태극문양‘ 과 ‘훈민정음‘을 담았다. 세종대왕은 1443년에 우리말 표기에 알맞은 문자를 완성하고 ‘백성을 가르치는 올바른 소리‘란 뜻으로 훈민정음이라 이름 지었다. 훈민정음의 해설서인 ‘해례본‘은 1446년에 반포됐으며, 우표에는 단어 표기 용례를 보인 ‘용자례‘의 일부가 담겨 있다.

통상우편 규격 외 요금 520원 우표는 대한민국의 상징 ‘무궁화‘를 만날 수 있다. 등기우편 기본요금 2,530원 우표는 보물 제1930호로 지정된 고려시대의 ‘청자 퇴화초화문 표주박모양 주전자 및 승반‘을 담았다. 일반우표는 가까운우체국을 방문하면 구매할 수 있다.

