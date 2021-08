‘우리에겐 날개가 있다’…2020 도쿄패럴림픽 힘찬 개막

코로나19속 '무관중' 개회식, 차분한 분위기

한국 선수단 82번째로 입장

탈레반 장악에 대표팀 출전 불발…국기 행진으로 ‘연대 메시지’

24일 오후 일본 도쿄 신주쿠의 국립경기장(올림픽 스타디움)에서 열린 2020 도쿄 패럴림픽 개회식에서 패럴림픽 엠블럼인 '아지토스'가 형상화되고 있다. 개회식 주제는 '우리는 날개를 가지고 있다'(We have wings)이다. 사진 = 연합뉴스

[아시아경제 김희윤 기자] 2020 도쿄 패럴림픽(장애인올림픽)이 24일 오후 8시 일본 도쿄 신주쿠 올림픽 스타디움에서 개회식을 통해 13일 간의 대장정을 시작했다.

코로나19 여파로 올림픽과 함께 1년 연기된 패럴림픽은 개회식을 시작으로 다음 달 5일 까지 아름다운 경쟁을 이어간다.

최근 코로나19 확산이 지속되며 개회식은 무관중으로 열렸다. 이번 대회는 전 세계 161개국과 난민팀에서 역대 최다 규모인 4403명의 선수가 22개 종목 539개 메달을 두고 경쟁한다.

개회식은 '우리에겐 날개가 있다'(We have wings)라는 주제로 열렸다. 2020 도쿄올림픽과 패럴림픽 개·폐회식의 공통 주제인 '전진'(Moving Forward)에 더해 모두 역풍과 고난을 헤쳐나갈 '날개'를 가지고 있다는 희망의 메시지를 담았다.

비록 선수들이 일본에 오지 못 했지만 개회식에는 아프가니스탄의 국기도 등장했다.

당초 아프가니스탄은 태권도 선수인 자키아 쿠다다디와 육상 선수 호사인 라소울리 두 명이 패럴림픽에 출전할 예정이었다. 하지만 최근 이슬람 무장 조직 탈레반이 아프가니스탄을 장악하면서 대회 참가가 어려워졌다.

이에 개회식 선수단 입장에서는 대회 조직위원회의 자원봉사자가 아프가니스탄의 국기를 들고 함께 행진했다. 대회 참가팀은 총 162개지만 아프가니스탄이 추가된 163개 팀을 소개해 전 세계인의 연대를 보여줬다.

한국은 이번 대회 14개 종목에 159명(선수 86명·임원 73명)의 선수단을 파견했다. 이날 개회식에는 주원홍 선수단장과 일부 선수 등 40명이 참석했다.

앤드루 파슨스 국제패럴림픽위원회(IPC) 위원장은 "우리는 그들(아프가니스탄 대표팀)과 함께하고 싶다. 불행히도 그것은 불가능하지만 마음은 그들과 함께 할 것"이라며 연대의 뜻을 전했다.

개회식이 끝나면 25일부터 본격적으로 패럴림픽 경기가 시작된다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr