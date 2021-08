동신대, 스마트관광 전문가 양성 ‘블록체인 개발자과정’ 운영

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 동신대학교 전남형글로컬문화관광인력양성사업단(단장 류갑상 교수)은 스마트관광 전문가를 양성을 위한 ‘블록체인 개발자과정’을 운영한다고 24일 밝혔다.

컴퓨터공학과 재학생 20여 명을 대상으로 진행하는 이 과정은 전남정보문화산업진흥원이 수행하는 정보통신기술(ICT) 기술혁신 스퀘어 확산사업의 지원을 받았다.

전남지역 산업계 전반에 인공지능과 블록체인 등 최신 기술을 확산하고 호남권 주력산업의 혁신을 주도할 전문 인재 양성에 목적을 두고 있다.

블록체인 개발자과정에 참여하는 학생들은 국내 최고의 전문 강사에게 블록체인의 이해, 이더리움(Ethereum)실습, 블록체인 디앱(Dapp) 개발 등을 160시간 동안 집중 교육받는다.

류갑상 사업단장은 "교육을 받은 학생들이 전남도 5대 신성장동력 산업인 정보통신기술 융합 분야의 전문가로 성장해 지역 스마트관광산업의 발전에 크게 기여할 것"이라고 말했다.

