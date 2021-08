대우조선해양건설, ‘SOC 전문가’ 조재용 前삼성물산 상무 전격 영입

[아시아경제 장효원 기자] 최근 일감이 대폭 늘어난 대우조선해양건설이 하반기 영입 1호 신호탄을 쏘며 인재 확보에 나섰다.

코스닥 상장사 한국테크놀로지 한국테크놀로지 053590 | 코스닥 증권정보 현재가 1,160 전일대비 10 등락률 +0.87% 거래량 920,915 전일가 1,150 2021.08.24 15:30 장마감 관련기사 코스닥 영업이익 1위 다우데이타…예림당 영업이익 792억원 적자 기록한국테크 자회사, 1535억 속초 장사동 아파트 공사 수주대우조선해양건설 “연속 수주 ‘잭팟’ 성공… 올해 목표 2조2000억” close 대우조선해양건설(회장 김용빈)은 20년 경력의 국내 SOC 사업 최고 전문가인 조재용 전 삼성물산 상무를 수주 개발 부문장(전무)로 전격 영입했다고 24일 밝혔다.

조 전무는 서울대학교 대학원에서 석사 학위를 취득한 후 동부엔지니어링에서 도시계획을 부문을 맡으면서 건설 분야의 초석을 다졌다. 이후 삼성물산에 입사해 20년 동안 삼성의 모든 SOC 민간투자사업을 진행하면서 민간투자사업 부문의 스페셜리스트로 거듭난 인물이다.

특히 삼성물산에서 부산 신항만 등 대규모 시공을 성공적으로 이끈 후 2015년 IMM Investment에서 투자본부 전무를 역임하면서 민간투자사업의 건설, 금융 두 영역을 모두 섭렵했다. 대외적으로는 서울부동산 포럼 정회원, 해외건설협회 자문위원 등으로 활동하며 인적 관계도 풍부한 것으로 알려졌다.

서복남 대우조선해양건설 대표는 “현재 회사는 급속도로 성장하고 있으며 신용등급 상승, 재무 상태 호전, 수주 물량 급증 등 좋은 소식이 연속적으로 들려오고 있다”며 “국내 SOC계의 최고 베테랑인 조 전무 영입은 대우조선해양건설의 성장에 날개를 달아줄 것”이라고 말했다.

이어 “앞으로도 업계 최고 대우로 최고의 인재를 계속 영입할 계획”이라며 “수 년 내에 가장 많은 인센티브를 주는 건설 회사가 될 것이라고 자신한다”라고 덧붙였다.

한편 대우조선해양건설은 최근 올해 연간 수주 목표를 당초 세운 1조5000억원에서 2조2000억원으로 대폭 상향시켰다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr