[아시아경제 윤동주 기자] 김기현 국민의힘 원내대표 등 국민의힘 의원들이 24일 국회 법사위 회의실 앞에서 여당의 언론중재법 강행을 규탄하는 팻말을 들고 구호를 외치고 있다.

김 원내대표는 이 자리에서 "언론재갈법은 언론을 말살하려는 못된 법"이라며 "민주당이 헌법을 무시하고 언론재갈법을 통과시킨다면 오늘은 대한민국의 자유민주주의가 붕괴하는 시발점이 될 것"이라고 주장했다.

윤동주 기자 doso7@asiae.co.kr