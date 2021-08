장성군, 28~29일 ‘장성호 수변길마켓’ 할인 행사

[장성=아시아경제 호남취재본부 조한규 기자] 전남 장성군(군수 유두석)이 오는 28~29일 장성호 수변길마켓 재개장을 기념한 할인 행사를 갖는다.

24일 군에 따르면 수변길마켓은 지난 2019년부터 운영하고 있는 농산물 직거래장터다.

이번 행사는 매장 내 모든 품목을 20% 할인 판매하며 5000원 이상 구입한 고객에게는 장성 농산물로 구성된 사은품을 증정한다.

주말 평균 7000여 명의 발길이 이어지고 있는 장성호 수변길의 관광 수요를 이용해 지역 농산물 판로를 넓히고 있다.

지난 3월 개장해 지난달까지 1억7000여 만원의 매출을 기록하는 등 활발하게 운영됐다.

특히 수변길 상품권 교환제와 시너지 효과를 내고 있어 주목받았으며 상품권 교환제는 수변길 입장 시 3000원을 내면 동일한 금액의 지역화폐 ‘장성사랑상품권’으로 교환해주는 제도다.

방문객들이 수변길마켓에서 상품권을 이용해 매출이 신장되는 효과를 가져왔으며 이달 한달 동안에는 무더위를 피해 일시 휴장했다.

수변길 마켓에서는 제철을 맞은 샤인머스캣과 자옥 포도, 백향과 등 싱싱하고 달콤한 과일을 만날 수 있으며 신선한 채소와 다양한 편백나무 제품들도 구비돼 있다.

수변길마켓은 오는 12월까지 매주 토·일요일에 운영된다.

단, 비가 올 경우 재개장 할인 행사는 한 주 늦춘 내달 4~5일로 연기될 수 있다.

군 관계자는 “수변길마켓 방문객 여러분께 감사 마음을 전하고자 할인 이벤트를 마련했다”며 “안심하고 이용하실 수 있도록 소독과 환기, 손소독제 비치 등 방역수칙을 철저히 준수하겠다”고 말했다.

장성=아시아경제 호남취재본부 조한규 기자 chg6001@asiae.co.kr