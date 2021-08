靑, 26일 'K+ 벤처' 행사…文대통령, 제2벤처붐 강조 예정

벤처 혁신성, 한국 경제 역동적인 성장 견인…행사에 벤처투자자, 유니콘기업 등 참석

[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령이 오는 26일 오후 2시 청와대에서 열리는 ‘K+ 벤처(제2벤처붐 성과와 미래)’ 행사에 참석한다.

임세은 청와대 부대변인은 24일 "행사명으로 사용된 ‘K+ 벤처’는 한국 경제에 벤처의 혁신성과 모험정신이 더해져 우리 경제의 역동적인 성장이 가속화되고 있다는 것을 의미한다"고 밝혔다.

문 대통령은 이번 행사에서 코로나19 위기 속에서도 제2벤처붐을 일구어낸 창업·벤처인들을 격려할 예정이다. 또한 제2벤처붐을 계속 확산해 글로벌 벤처강국으로 도약하겠다는 의지를 밝힐 계획이다.

임 부대변인은 "문재인 정부는 혁신 창업국가를 핵심 국정과제로 삼았다. 창업·벤처가 미래 성장의 원동력이라는 확신으로 유일한 신생부처로 중소벤처기업부를 출범시켰다"면서 "우리 창업·벤처인들의 헌신적 노력으로 시장과 민간 주도의 벤처 생태계가 자리 잡으면서 양적·질적 성장을 보여줬다"고 설명했다.

임 부대변인은 "고용창출과 투자확대 역량이 높아지고 있으며, 글로벌 시장에서의 성공 사례가 늘고 있다. 20여년 만에 맞게 된 제2벤처붐"이라며 "외신도 한국 경제에서 벤처, 스타트업이 약진하고 있다고 평가하고 있다"고 말했다.

한편 이번 행사에는 벤처투자자, 유니콘 기업, 창업·벤처인들이 참석할 계획이다. 안성우 유니콘 기업 직방 대표, 지성배 IMM인베스트먼트 대표, 김주윤 스마트 점자시계 닷 대표 등의 특별 강연 시간도 준비돼 있다.

임 부대변인은 "예비 창업자, 창업자, 벤처인 등 70여 명이 온라인으로 실시간 참여해 강연자와 청중 간 질문과 답변도 이어질 예정"이라고 전했다.

