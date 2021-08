AZ 2차 접종 완료한 60대 여성, 백신 맞은 뒤 숨져…유족 "기저질환 있다고 접종 기관에 알려"

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경남 창원에서 코로나19 백신을 2차 접종까지 마친 60대 여성이 숨졌다.

24일 경남도와 유족에 따르면 사망 신고된 60대 여성은 전날인 23일 오후 1시 56분께 병원에서 숨졌다.

이 여성은 지난 6월 아스트라제네카(AZ) 1차 접종을 하고 지난 19일 오전 11시 2차 접종했다.

접종 후 발열 등을 호소하다가 상태가 악화한 것으로 확인됐다.

방역 당국은 백신 접종과의 인과성 여부를 규명하기 위한 기초 역학조사를 진행하고 있다.

연관성 여부에 대한 질병관리청의 공식 확인 절차를 거쳐 최종 발표될 예정이다.

유족은 "2차 접종 며칠 전부터 몸살 기운이 있었고, 기저질환이 있어 접종 기관에 상태를 알렸으나 '열만 없으면 맞아도 된다'고 안내했다"며 접종 기관의 대처에 아쉬움을 표했다.

지난 23일 기준 경남 지역 누적 1차 접종자는 169만9327명(인구 대비 51.2%), 접종 완료자는 76만9558명(인구 대비 23.2%)이다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr