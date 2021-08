구한말 격변 보여주는 국새 네 점 보물 지정

美·日서 돌아온 '대군주보'·'제고지보'·'칙명지보'·'대원수보'

국제정세 대응하려던 조선왕실과 대한제국 고민 담겨

'서울 영국사지 출토 의식공양구 일괄'·'수운잡방' 등도 보물로

미국과 일본으로 유출됐다가 돌아온 구한말 고종(재위 1863∼1907)의 국새(國璽) 네 점이 한꺼번에 보물로 승격했다. 문화재청은 2019년 12월 재미교포가 기증한 '국새 대군주보(大君主寶)'와 '국새 제고지보(制誥之寶)', '국새 칙명지보(勅命之寶)', '국새 대원수보(大元帥寶)'를 국가지정문화재 보물로 지정했다고 24일 전했다.

국새는 국권을 나타낸 실무용 도장이다. 외교·행정 문서 등 공문서에 사용됐다. 왕실 권위를 상징한 의례용 도장인 어보(御寶)와 차이가 있다. 기존에 보물로 지정된 국새로는 '국새 황제지보(皇帝之寶)', '국새 유서지보(國璽 諭書之寶)', '국새 준명지보(國璽 濬明之寶)', '대한제국 고종 황제어새(大韓帝國 高宗 皇帝御璽)' 등 네 점이 있다.

국립고궁박물관이 소장한 국새 대군주보는 1882년 7월 1일 제작됐다. 은색 거북이 모양의 손잡이와 도장 몸체다. 서체는 구첩전(九疊篆·글자 획을 여러 번 구부려 쓴 전서체)이다. 대조선국의 대군주라는 의미에서 '大君主寶(대군주보)'라고 새겨졌다. 외교와 고위 관원 위임장, 사령장, 대군주 명으로 반포한 법령 문서 등에 사용됐다.

이 국새에는 급변하는 국제정세에 대응하려던 조선왕실의 고민이 담겨 있다. 고종이 조미수호통상조약을 앞두고 국서(國書)에 찍을 대군주보 제작을 명령했다. 무위영(武衛營)이 호조(戶曹)에서 예산을 지원받아 여섯 점을 만들었는데, 다른 유물은 행방이 묘연하다. 문화재청 측은 "대한제국 이전에 제작된 국새의 서체와 형태 재질, 주물방식 등을 알 수 있는 자료라는 점에서 보존 가치가 충분하다"라고 설명했다.

국새 제고지보, 국새 칙명지보, 국새 대원수보는 모두 대한제국 시기에 만들어졌다. 제작은 왕실 인장(印章·도장)을 담당한 보장(寶匠) 전흥길 등이 맡았다. 황제의 명령을 백성에게 알리거나 관리를 임명할 때 사용됐다. 일제는 한일강제병합 6개월 남짓 지난 1911년 3월 일본 왕실을 관리하는 궁내청에 국새 세 점을 넘겼다. 광복 뒤인 1946년 8월 15일에서야 미 군정에 의해 환수돼 총무처를 거쳐 국립중앙박물관으로 이전됐다.

제고지보는 세 점 가운데 가장 이른 1897년 9월 19일 완성됐다. '제고(制誥)'는 제왕이 내리는 명령이라는 뜻이다. 조선왕실이 아닌 대한제국에서만 사용됐음을 말해준다. 제고지보는 형상에서도 조선왕실 어보와 구별된다. 손잡이 동물이 거북이가 아닌 용이다. 그 아래 받침대를 마련했고, 인장을 찍는 면인 보면(寶面) 크기도 사방 2㎝ 정도 크게 만들었다. 서체 역시 구첩전이 아닌 소전(小篆·획이 가늘고 서풍이 단정한 서체)이다. 외형적 특징으로는 용의 정수리에 있는 점무늬와 머리에 솟은 뿔이 꼽힌다. 구름 문양이 새겨진 코와 여의주를 물고 있는 입 또한 독특하다. 도금이 벗겨지지 않아 황금빛이 잘 남았다.

칙명지보는 고종이 황제로 즉위하면서 문서에 사용하기 위해 1989년 제작됐다. 1897년 만든 동명 국새보다 크기가 조금 작다. 칙명(勅命)은 황제가 관료에게 내린 명령이다. 왕실에서는 '왕지(王旨)' 또는 '교지(敎旨)'라고 불렀다. 손잡이 동물은 제고지보처럼 웅크린 용이다. 몸통을 덮은 비늘 문양과 머리에 솟은 뿔, 얼굴에서 느껴지는 상서로운 기운 등이 제왕의 위엄을 더해준다.

대원수보는 대한제국이 1899년 6월 22일 육군과 해군을 통솔하는 원수부(元帥府)를 설치하고 제작한 도장 세 점 가운데 하나다. 군인 임명서 등의 날인을 위해 사용됐다. 대원수는 원수부의 우두머리이자 군을 이끄는 최고 지휘자를 뜻한다. 이 국새 역시 손잡이는 용 모양이다. 서체는 소전으로 단정하고 정갈하다. 일부 색이 변했으나 전체적으로 원형을 잘 남아 있다. 문화재청 측은 "제고지보, 칙명지보, 대원수보는 '대례의궤(大禮儀軌)' 등 문헌에 형태와 재료 등이 상세히 수록됐으며 실제 사용된 사례도 다수 확인된다"라며 "국가의 혼란했던 운명과 수난을 알려주는 역사적 상징물로 희소성이 있다"라고 설명했다.

한편 문화재청은 이날 '서울 영국사지 출토 의식공양구 일괄(서울 寧國寺址 出土 儀式供養具 一括)'과 '수운잡방(需雲雜方)', '예념미타도량참법 권1~5(禮念彌陀道場懺法 卷一∼五)'도 보물로 지정했다. 서울 영국사지 출토 의식공양구 일괄은 서울 도봉서원이 있던 자리에서 2012년 발굴된 고려 불교 유물 열 점을 통칭한다. 추가 조사에서 이 터는 고려 시대에 영국사(寧國寺)라는 사찰이 자리했던 것으로 파악됐다.

보물로 관리되는 문화재는 금동금강저 한 점, 금동금강령 한 점, 청동현향로 한 점, 청동향합 한 점, 청동굽다리그릇 한 점, 청동유개호 한 점, 청동동이 한 점, 청동숟가락 세 점이다. 몽둥이를 닮은 금강저는 고대 인도에서 사용한 무기다. 불교에서는 사악한 무리를 막는 지물(持物) 또는 수행 도구로 사용한다. 금강령은 보살을 불러 중생을 깨우치기 위해 사용하는 불교의식 용구이며, 유개호는 뚜껑이 있는 항아리를 뜻한다. 문화재청 측은 "유물들의 사용 정보가 명문을 통해 파악되고, 보존 상태도 양호하다"라며 "과거 밀교 의식 법구 연구에 이바지할 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 이어 "수준 높은 금속공예기법과 다양한 금속기들을 종합적으로 보여줘 한국공예사는 물론 불교사적 의의가 크다"라고 평가했다.

수운잡방은 안동 유학자 김유(1491~1555)부터 손자 김영(1577~1641)까지 3대가 저술한 한문 필사본 음식 조리서다. 음식 조리서로는 처음으로 보물이 됐다. 제목의 '수운(需雲)'은 주역에서 유래한 말로, 연회를 베풀어 즐긴다는 의미다. 책에 소개된 음식은 모두 114종. 주류(酒類) 쉰일곱 종, 채소 절임과 김치류 열네 종, 장류(醬類) 아홉 종, 채소·과일 파종과 저장법 일곱 종, 과자와 사탕 다섯 종 등이다.

중국과 조선에서 나온 다른 요리서를 참조해 기록한 부분도 있으나 안동지역 양반가 음식을 만드는 방법 등도 포함됐다. 문화재청 측은 "조선 전기 요리서는 극히 드물다"라며 "당시 음식문화를 담은 고유의 독창성과 오늘날 한국인 음식문화의 기원이라는 점에 주목했다"라고 밝혔다.

부산 고불사에 있는 예념미타도량참법 권1∼5는 세조 부인인 정희왕후가 발원(發願·신에게 소원을 빎)해 찍은 왕실판본 불경이다. '예념미타도량참법(禮念彌陀道場懺法)'은 아미타 부처에게 예배하고 참회하며 극락왕생을 기원하는 책이다. 우리나라에서 가장 오래된 판본은 1376년 고려 승려 혜랑이 간행한 책으로 전한다.

이번에 지정된 고불사 소장본은 1474년에 제작됐다고 추정된다. 문화재청 측은 "인수대비와 인혜대비 등 여인들과 월산대군 등 왕실 인사들, 신미 등 당대 고승들이 참여한 정황이 명확하다"라며 "조선 초기 왕실을 중심으로 이뤄진 국가적 불경 간행사업의 면모를 확인할 수 있다"라고 설명했다. 이어 "책 앞머리에 수록된 삼세불 도상은 백종린과 이장손이 그린 것"이라며 "연대와 작가가 확실한 조선 초기 판화라는 점에서 불교·인쇄·회화사 연구에 의의가 크다"라고 말했다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr