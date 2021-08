파우치 소장 "대부분 사람 백신 접종하면 내년 가을 코로나 통제될 것"

[아시아경제 권재희 기자] 미국의 전염병 전문가인 앤서니 파우치 국립알레르기·전염병연구소(NIAID) 소장이 대부분의 사람이 백신을 맞으면 내년 가을께에는 코로나19를 통제할 수 있을 것이라고 밝혔다.

23일(현지시간) NPR 방송과의 인터뷰에서 파우치 소장은 이같이 말했다.

파우치 소장은 미국이 팬데믹(세계적 대유행)의 진행 궤도에서 어디쯤 있는지, 날씨가 추워지면 또다시 코로나19 재확산이 일어날지를 묻는 말에 "솔직히 그것은 전적으로 사람들에게 백신을 맞히는 일을 얼마나 효율적으로 하느냐에 달렸다"고 말했다.

지금처럼 백신 접종 자격이 주어졌는데도 맞지 않은 사람이 많은 상태에서는 팬데믹의 진행 궤도를 예측하기 힘들다는 것이다.

파우치 소장은 이 경우 "코로나바이러스가 계속 돌고 변이를 일으킬 가능성이 있다"며 "즉 더 많은 변이가 생겨나고 델타 변이와 비슷하거나 그보다 더 나쁜 상황으로 우리가 다시 돌아갈 수 있다"고 말했다.

반면 미국 식품의약국(FDA)이 이날 화이자 백신에 대해 정식 승인을 내린 조치를 따라 인구 대다수가 백신을 맞는다면 미국이 코로나바이러스에 대한 통제력을 다시 회복할 수 있다고 파우치 소장은 말했다.

그는 "2022년 가을로 접어들면서 우리는 코로나바이러스를 잘 통제하기 시작할 수도 있다"고 말했다.

