상반기 한국인이 가장 많이 결제한 서비스는 네이버…결제액 17조원

[아시아경제 강나훔 기자] 올해 상반기 한국인이 가장 많이 결제한 온라인 서비스는 네이버인 것으로 나타났다.

24일 앱 분석 서비스 와이즈앱·리테일·굿즈에 따르면 올해 상반기 한국인이 가장 많이 결제한 온라인 서비스는 네이버, 쿠팡, 이베이코리아, 배달의민족, 11번가, SSG.COM, 구글 순으로 조사됐다.

네이버는 올해 상반기에만 17조7485억원이 결제된 것으로 추정된다. 이는 지난해 상반기 결제 추정 금액 이었던 12조6322억원과 비교해 40.5% 증가한 금액이다. 추정 금액에는 스마트스토어, 웹툰, 음악, 광고, 네이버페이로 결제·충전한 금액 등이 포함됐다.

쿠팡의 상반기 결제 추정금액은 지난해 10조363억원에서 올해 상반기 16조1175억원으로 60.6% 증가했다. 쿠팡과 쿠팡이츠 서비스 내 결제를 합한 수치다.

같은 기간 이베이코리아(G마켓, 옥션, 지구) 결제 추정금액은 지난해 상반기 8조8177억원에서 올해 상반기 8조8340억원으로 집계됐으며, 배달의민족의 상반기 결제 추정금액은 8조5591억원으로 지난해 상반기(4조4172억원)와 비교해 93.8% 증가했다.

이 밖에도 올해 상반기 11번가의 결제 추정금액은 6조2883억원, SSG.COM은 2조8003억원으로 집계됐다. 구글의 경우, 지난해 상반기 1조6289억원에서 올해 상반기 2조7683억원으로 결제 추정금액이 전년 동기대비 69.9% 증가한 것으로 나타났다.

와이즈앱·리테일·굿즈는 만 20세 이상 한국인의 신용카드, 체크카드, 계좌이체 결제 금액을 표본 조사했다. 단 법인카드, 법인계좌이체, 기업 간 거래는 포함되지 않았다.



강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr