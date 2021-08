하나카드 "해외직구라운지서 '알리익스프레스' 할인받으세요 "

알리익스프레스 8월 브랜드 위크 세일 맞아 혜택 제공

케이스티파이 15% 하나머니 캐시백 (최대 7만원)

[아시아경제 기하영 기자]하나카드는 알리익스프레스의 시즌 이벤트 기간을 맞아 하나카드의 해외 직구 플랫폼인 '해외직구라운지'에서 이벤트를 진행한다고 24일 밝혔다.

하나카드 글로벌서비스 플랫폼인 지랩에서 해외 직구 혜택을 제공하고있는 해외직구라운지는 아마존, 알리익스프레스, 아이허브, 타오바오, 매치스패션, 마이테레사, 육스, 메이시스, 블루밍데일스 등 인기 쇼핑몰들과 제휴해 상시로 혜택을 제공하고 있다. 최근에는 휴대폰케이스 쇼핑몰 케이스티파이, 인테리어 쇼핑몰 호초우, 프랑스 백화점 직배송 명품쇼핑몰 하입 등 신규 제휴처가 확대됐다.

한국시간 8월 23일 오후 4시 ~ 8월 28일 오후 3시 59분까지 진행되는 알리익스프레스 브래드위크 세일에서는 ▲하나 마스터카드로 결제 시 자동으로 25달러 이상 구매 시 5달러(선착순 1만명), 150달러 이상 구매 시 30달러(선착순 1000명) 할인이 적용된다. 해외직구라운지를 경유하면 8월 상시 프로모션인 50달러 이상 구매 시 7000 하나머니, 100달러 이상 구매 시 1만2000 하나머니까지 중복으로 적용 받게 된다.

이외에도 케이스티파이에서도 15% 하나머니 캐시백 혜택을 받을 수 있다. 또 하나비자카드 단독으로 YOOX 쇼핑몰 최대 15% 할인 + 무료배송 쿠폰을 해외직구라운지에서 로그인만 하면 선착순 5000명까지 받을 수 있는 이벤트도 8월 말까지 진행 중이다. 국내 최대 배송대행서비스인 몰테일과 아이포터의 배송대행 15달러 할인쿠폰도 해외직구라운지 로그인만 하면 각 선착순 3000명까지 매 달 받을 수 있다.

직구라운지만의 행사인 월별 쇼핑몰 할인쿠폰 럭키드로우 이벤트 'OMG'에서는 8월 특집으로 아이허브 OMG를 진행 중이다. 쿠폰 뽑기를 통해 1등은 아이허브 100달러 결제 시 10만원 하나머니 캐시백, 2등은 30% 하나머니 캐시백(최대 10만원), 3등은 20%(최대 5만원), 4등은 꽝없이 모두에게 50달러이상 하나머니 5000원, 100달러 이상 결제 시 하나머니1만원을 캐시백 해 준다.

8월에도 직구라운지 패션명품관에서는 매치스패션, 마이테레사, 쎈스, 네타포르테, 24S, 샵밥, 메이시스, 블루밍데일즈 등 인기 명품 편집 샵 및 백화점 샵 결제 시, 15%의 하나머니를 캐시백해주는 이벤트도 상시로 진행 중이다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr