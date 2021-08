KB국민카드, '정보보호 및 개인정보보호 관리체계' 인증 취득

IT 운영 부문 이어 온라인 서비스 인증 받아

[아시아경제 기하영 기자]KB국민카드가 금융보안원으로부터 온라인 서비스 영역에 대한 '정보보호 및 개인정보보호 관리체계 인증(ISMS-P)'을 받았다고 24일 밝혔다.

이 인증은 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 등에 의거 80개 정보보호 관리체계 기준과 22개 개인정보보호 관리체계 기준에 대한 조직의 종합적인 정보보호 관리 활동을 심사하고 평가하는 국내 최고 수준의 보안관리체계 인증 제도다.

KB국민카드는 2016년 전사 정보기술(IT) 운영에 대한 '정보보호 관리체계 인증(ISMS)'에 이어 이번 온라인 서비스 영역 인증 취득으로 ▲정보보호 및 개인정보보호 관리 절차 ▲물리적·기술적·관리적 보호 대책의 체계적 수립 ▲지속적 운영 관리 등 정보보호 관리체계의 우수성을 다시 한번 국가 공인기관으로부터 인정 받게 됐다.

KB국민카드 관계자는 "이번 인증 취득은 KB국민카드가 정보보호와 개인정보 보호를 위해 여러 분야에서 펼친 다양한 노력과 활동의 우수성을 대내외적으로 인정 받은 결과"라며 "마이데이터 서비스를 통한 초개인화된 자산관리 등 향후 온라인과 디지털 채널을 통한 서비스 제공에 있어서도 개인정보보호에 만전을 기할 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.

