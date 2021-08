‘소나무·국화·참매’ 충남 상징물 전국 사진공모전

[아시아경제(홍성) 정일웅 기자] 충남도는 도목 ‘소나무’, 도화 ‘국화’, 도조 ‘참매’ 등 지역 상징물을 주제로 전국단위 사진 공모전을 개최한다고 24일 밝혔다.

사진전은 2019년 선정한 이들 상징물의 전국적 인지도와 관심을 높일 목적으로 열린다.

공모는 이달 26일~내달 14일 전국민(외국인 포함)을 대상으로 실시된다.

도는 심사위원회를 구성해 응모된 작품의 ▲상징물의 상징성과 아름다움 부각 정도 ▲상징물 표현 예술성 및 창작성 ▲홍보용 활용 가능성 등을 기준으로 심사할 계획이다.

이어 최우수상과 우수상 각 1점, 장려상 2점, 입선 7점을 선정해 최우수상에 200만원, 우수상에 150만원, 장려상에 100만원, 입선에 50만원 등 총상금 2000만원을 수여한다.

시상식은 오는 10월 5일 도민의 날 행사 때 전시회와 함께 열릴 예정이다.

한편 충남 상징물은 2019년 도민 대상 온오프라인 설문조사와 상징물 개선 선정위원회를 거쳐 신규 선정했다.

