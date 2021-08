김 총리 "모더나 백신 일부 물량, 어제 도착…접종계획 보완"

코로나19 중앙재난안전대책본부 회의

[세종=아시아경제 손선희 기자] 김부겸 국무총리는 최근 공급 차질을 빚었던 모더나 백신과 관련해 24일 "정부 대표단의 본사 항의방문 등 노력을 통해 9월 초까지 701만회분의 모더나 백신 도입이 확정됐고, 약속했던 일부 물량은 어제 국내에 도착했다"며 "이에 따라 보다 많은 국민이 좀 더 빨리 백신을 맞을 수 있도록 접종계획을 보완하겠다"고 말했다.

김 총리는 이날 오전 정부세종청사에서 코로나19 중앙재난안전대책본부 회의를 주재하고 "앞으로도 정부는 안정적인 백신수급과 차질없는 예방접종을 위해 최선을 다하겠다"며 이같이 밝혔다.

전날부터 4단계 지역을 대상으로 식당·카페 등 영업시간을 밤 9시로 제한하는 강화된 방역조치가 실시되는 가운데 김 총리는 "영업시간 단축으로 또다시 자영업자분들께 고통을 드리게 돼 안타깝고 죄스러운 심정"이라며 "하지만 정부는 4차 유행의 고리를 이번만큼은 반드시 끊어내고자 한다"고 강조했다. 또 전체 확진자 중 절반가량이 개인 간 접촉에 의한 것임을 상기시키면서 "개인 방역수칙을 철저히 생활화하면서 조금이라도 의심스러우면 선제검사를 받는 방역의 기본을 실천해 달라"고 당부했다.

아울러 국내 체류 중인 외국인의 코로나19 확진 비율이 13.6%까지 높아진 데 대해 "선제적 대응이 필요하다"며 각 부처 및 지방자치단체를 향해 "외국인 밀집 거주 지역이나 외국인 근로자가 많은 일터에 대해 선제검사를 확대하고, 현장점검도 한층 강화해 달라"고 주문했다.

특히 외국인 고용 사업주를 향해 "정부는 방역에 있어서는 약속한 대로 체류 자격을 따지지 않는다"며 "신분에 대한 불안감을 가지고 있는 미등록 외국인 근로자들이 코로나 검사와 예방접종에 적극 참여할 수 있도록 사업주들이 안내와 설득에 직접 나서 달라"고 요청했다.

