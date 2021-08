[아시아경제 윤동주 기자] 이준석 국민의힘 대표 등 당 지도부가 24일 국회에서 열린 비공개 긴급 최고위원회의에 참석하고 있다. 이날 열린 최고위에서는 국민권익위원회가 통보한 소속 의원 12명의 명단의 공개 여부, 처분 수위 등이 결정될 것으로 예상된다.

