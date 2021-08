쿠팡 입점업체, 모바일로 비즈니스 관리한다…'쿠팡윙' 앱 출시

[아시아경제 김보경 기자] 쿠팡 마켓플레이스는 모바일 애플리케이션으로 간편하게 비즈니스를 관리할 수 있는 쿠팡 윙(WING) 판매자센터 앱을 출시했다고 24일 밝혔다.

이번에 새롭게 출시된 모바일앱을 통해 쿠팡 마켓플레이스 판매자들은 상품관리부터, 가격관리, 주문·배송관리, 고객관리까지 비즈니스와 관련된 것들을 간편하게 처리할 수 있게 됐다. 쿠팡 윙 판매자센터 모바일앱은 현재 안드로이드 버전을 출시 했고, iOS 버전은 추후 선보일 예정이다.

모바일앱 버전에는 판매자들이 쉽고 직관적으로 이용할 수 있도록 다양한 편의기능도 추가됐다. 과거 웹버전의 경우 고객들의 주문 접수를 확인하기 위해 수시로 윙 프로그램에 접속해야 했다면, 이제는 모바일앱에 추가된 '내 비즈니스 상태 알람' 기능을 통해 비즈니스 변화에 효율적으로 대응할 수 있다.

고객들의 신규 주문 건의 경우 한 시간 간격으로 알람이 울려 빠르게 처리할 수 있고, 상품 가격 변동 정보를 빠르게 알려주는 '가격 변동 알람'도 이용할 수 있다. 모바일에서 알람을 터치하면 앱으로 이동해 바로 확인 및 처리가 가능하다.

쿠팡은 온라인 판매를 시작하는 초보 판매자나 온라인 시장 진출에 어려움을 겪는 1인 판매자, 중소 셀러들이 빠르게 성장할 수 있도록 다양한 지원활동을 펼친다는 방침이다.

댄 라이트 쿠팡 마켓플레이스 비즈니스 VP는 "쿠팡 윙 판매자센터 모바일앱은 판매자들이 이용 효율성을 높이고 비즈니스에 더 집중할 수 있도록 하는 데 주안점을 뒀다"며 "판매자들이 쿠팡을 통해 더 많은 고객을 만나고 더 크게 성장할 수 있도록 앞으로도 다양한 지원을 선보일 계획"이라고 말했다.

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr