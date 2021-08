"아바타로 자전거타며 안전교육" 서울시설공단, 12월 메타버스에 '따릉이 교육소' 개설

아바타로 다양한 자전거 트랙 달리며 필수 교통법규·안전수칙 배워

[아시아경제 임철영 기자] 서울시설공단이 초중고생을 위한 ‘따릉이 안전교육소’와 ‘따릉이 홍보관’을 12월 개설한다고 24일 밝혔다.

‘따릉이 안전교육소’는 아바타로 자전거를 탈 수 있는 공간이다. 횡단보도, 교차로, 직선·곡선코스 등 다양한 트랙에서 자전거를 타볼 수 있다. 구간별로 반드시 알아야 할 교통법규를 습득할 수 있고 자전거 이용 안전지식도 쌓을 수 있다.

자전거 트랙은 서울시가 시행 중인 ‘자전거 안전교육 인증제’의 실기 시험을 미리 체험해 볼 수 있도록 시험 코스와 유사하게 제작한다. 아바타로 주행 코스와 안전수칙 등을 익혀 실기시험에 대비할 수 있다.

‘따릉이 홍보관’은 따릉이 관련 주요 정보를 카드뉴스를 통해 안내하는 공간이다. 교통법규, 정비방법, 바람직한 운행방법 등 자전거 관련 정보를 알기 쉽게 전달한다.

또한 공단은 기존에 따릉이 앱으로만 가능한 챗봇 상담 서비스도 메타버스에 도입할 수 있도록 검토하고 있다.

공단은 10대의 따릉이 이용건수가 지난해 1~7월 69만 9000건에서 올해 1~7월 75만 4000건으로 약 8% 증가함에 따라 초중고생의 눈높이에 맞춘 안전교육을 메타버스 플랫폼으로 제공해 자전거 안전 운행을 강화한다는 목표다.

이에 앞서 공단은 따릉이 이용과 관련한 다양한 유튜브 동영상을 제작·공개해 시민들과 활발하게 소통하고 있다. 최근에는 MZ 세대와 10대들의 눈높이에 맞춘 메타버스를 활용해 적극적인 커뮤니케이션에 나서고 있다.

한편 기존 따릉이 앱에 새로운 기능도 선보인다. 이용자가 따릉이를 타고 이동한 거리를 탄소절감량으로 환산한 실시간 랭킹 시스템을 도입해 전체 따릉이 이용자 중 자신의 탄소절감량 순위를 확인할 수 있다.

조성일 이사장은 “메타버스 내 ‘따릉이 안전교육소’는 10대가 즐겁고 자연스럽게 자전거 안전 이용을 습득할 수 있는 좋은 기회가 될 것”이라며 “시민 안전이 가장 중요한 가치인 만큼 앞으로도 이용자 맞춤형 안전 프로그램을 지속적으로 도입해나가겠다”고 말했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr