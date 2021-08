성김 "北 관련 모든 범위의 문제와 관심사 다룰 용의 있어"

[아시아경제 이지은 기자] 방한중인 성 김 미국 국무부 대북특별대표가 23일 "우리는 북한에 중요한 사안들을 포함, 모든 범위의 문제들과 관심사들을 다룰 용의가 있다"고 밝혔다.

김 대표는 이날 KBS 뉴스9 인터뷰에서 북한의 영변 등 핵 폐기 조치에 따른 단계적 대북제재 완화 가능성을 묻는 질문에 "기회가 주어진다면 상당한 진전을 이룰 수 있을 것"이라며 이같이 답했다.

또 북한에 대화 유인책을 제시할 의향에 대해서는 "우리는 먼저 마주 앉아 앞으로 갈 길에 대해 얘기해야 한다"며 "언제, 어디서나 전제조건 없이 북한 측 대표와 만날 뜻이 있음을 분명히 해왔다"고 강조했다.

북미 정상 간 친서교환 가능성에 대해 묻자 "생산적이고 의미 있는 북한과의 대화로 이어질 수 있는 여러 조처에 대해 우리는 매우 전향적이고 창의적이며 유연하고 열린 마음을 가지려고 한다"고 답했다.

