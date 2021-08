'한 번 설정하면 자동연결' 서울시 2340개 버스정류소 '공공와이파이' 구축

서울시, 승차대 있는 정류소에 와이파이 구축…버스 정류장 서비스 수준↑

목표시기 1년 앞당겨 설치 완료…정류소별 재접속 필요 없이 자동 연결

[아시아경제 임철영 기자]서울시가 편리한 버스 교통 서비스 증진과 시민들의 가계통신비 부담 완화를 위해 승차대가 설치된 2340개 버스정류소에 공공와이파이를 구축 완료했다고 24일 밝혔다.

앞서 서울시는 2022년 7월까지 2340개 정류소에 공공 와이파이를 설치할 계획이었으나 정부지원사업과 서울시 자체사업을 동시에 추진해 목표시기를 1년 앞당겨 구축을 완료했다.

서울시는 종로, 강남대로, 통일로 등 주요 중앙차로를 우선적으로 설치했으며 가로변 정류소는 전기인입이 가능한 정류소 중 시민이용도가 높은 정류소를 선정해 설치했다.

특히 서울시는 공공 와이파이 서비스인 까치온과 동일한 SSID를 사용하면서 번거로움을 줄여 기존의 불편사항을 대폭 해소했다. 최초 1회만 사용 설정을 완료하면 누구나 버스를 기다리면서 자동으로 연결된 와이파이를 이용할 수 있다.

한편 서울시는 정류소 와이파이 이용만족도 조사를 지속적으로 실시하여 시민들의 이용불편이 없는지 살필 계획이다. 또한 미래형 중앙버스정류소인 ‘스마트쉘터’ 시범 운영과도 발맞춰 버스 정류소 서비스 수준을 높여나간다.

노병춘 서울시 버스정책과장은 “정류소 공공와이파이 설치를 통해 시민들의 편의가 증대되길 바란다”며 “앞으로도 정류소 이용환경 개선을 위해 시민이 체감할 수 있는 다양한 사업들을 추진하겠다”고 말했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr