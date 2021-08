[아시아경제 부애리 기자] 엔씨소프트가 소니뮤직엔터테인먼트코리아와 엔터테인먼트 사업 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 23일 밝혔다.

엔씨는 팬덤 플랫폼 '유니버스'를 서비스하고 있다. 이번 협약으로 두 회사는 소니뮤직코리아 등 소니뮤직엔터테인먼트 산하 소속 아티스트의 유니버스 참여를 위해 협력한다.

참여 아티스트들과 함께 라이브 스트리밍, 화보·영상, 인공지능(AI) 음성 기반 서비스 등 다양한 콘텐츠를 제작해 유니버스에서 선보인다.

엔씨와 소니뮤직코리아는 다양한 글로벌 협력도 진행한다. 유니버스 참여 아티스트들의 음원 콘텐츠를 글로벌 음악 시장에 선보일 때 소니뮤직코리아의 유통 채널을 활용할 예정이다.

유니버스는 현재 한국·미국·일본·대만·태국 등 134개국에서 서비스 중이다. 유니버스를 통해 총 22팀의 아티스트들이 팬들과 소통하고 있다.

