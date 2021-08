AP위성, 우주선 추진시스템 개발…"우주기술 자립 기여"

[아시아경제 유현석 기자] AP위성 AP위성 211270 | 코스닥 증권정보 현재가 13,800 전일대비 500 등락률 +3.76% 거래량 48,181 전일가 13,300 2021.08.23 10:42 장중(20분지연) 관련기사 대선 지지율 1위! 이재명 재료주! AP위성, 6G 통신 기술 개발 착수…"UAM 시장에 활용"[특징주]AP위성, 美 주도 8개국 달 탐사 '아르테미스 연합' 한국 참여…글로벌 위성통신 3위 close 이 전이궤도에서 3톤급 정지궤도위성을 운용하기 위해 200mN급 이상의 추력을 발생하는 전기추력기와 고전압 출력용 5kW급 전력공급장치 개발에 나선다.

AP위성은 과학기술정보통신부의 스페이스파이오니어 사업 중 ‘200mN급 고추력 전기시스템’ 연구개발사업에 선정됐다고 23일에 밝혔다. AP위성이 총괄연구기관으로 한국항공우주연구원, 한국과학기술원(KAIST)이 세부과제 주관연구기관으로 참여한다. 총 67개월이 소요되며 2026년말에 개발완료를 목표로 하고 있다.

AP위성은 연구개발을 통해 기존에 확보되어 있는 저궤도 소형위성용 10mN급 전기추력기를 위성본체의 무게를 절감하고 탑재체 용량증가 및 발사비용을 절감시킬 수 있는 고추력·고신뢰도의 전기추진 기술을 확보한다는 목표다.이 연구개발은 제 3차 우주개발진흥기본계획에 따라 진행할 차세대정지궤도위성 개발(2029년), 달착륙선(2030년), 소행성샘플귀환선(2035년)사업 전에 개발이 필요한 기술이다.

정부는 제3차 우주개발진흥계획에 따라 우리나라의 우주발사체 기술을 1.5톤급 저궤도위성 발사에서 3톤급 정지궤도 위성 발사로 확대하는 것을 목표로 하고 있다고 밝힌 바 있다. 또 2022년에 발사 예정인 달 탐사선의 후속사업으로 심우주 탐사가 예정돼 있어 높은 추진력이 가능한 전기 추력기술이 요구되고 있다. 우주탐사를 위해서 200mN 이상의 홀 추력기 시스템 개발이 반드시 필요한 시점이다.

AP위성이 개발하게 되는 전기추진 방식은 위성체 전체 무게 및 부피를 감소시켜 발사비용 절감 및 탑재체 무게와 개수를 증가시킬 수 있어, 평균적으로 화학추진 방식에 비해 위성체 무게는 약 50%, 발사비용은 25~50% 절감이 가능하다. 소형위성체 뿐만 아니라 중대형 위성사업을 활성화 시키는데도 기여를 할 수 있을 것으로 기대된다.

회사 관계자는 “국가 간 위성기술 개발 경쟁이 강화되고 있는 시점에 고추력 전기추진시스템 기술을 개발하여 첨단 우주기술의 자립에 기여하고 차기 국내 정지궤도위성 사업 및 우주탐사 사업의 수용에 적극 대응하겠다”고 말했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr