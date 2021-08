한국투자증권, 뱅키스 ISA '절세투자' 이벤트

[아시아경제 황준호 기자] 한국금융지주 한국금융지주 071050 | 코스피 증권정보 현재가 91,000 전일대비 1,100 등락률 +1.22% 거래량 85,597 전일가 89,900 2021.08.23 10:20 장중(20분지연) 관련기사 한국금융지주, 수소융합얼라이언스와 업무협약[e공시 눈에 띄네] 코스피-2일한국금융지주 2분기 영업이익 3424억원…작년 대비 14.7%↓ close 의 자회사 한국투자증권은 23일부터 다음달 10일까지 뱅키스(BanKIS) ISA 절세투자 이벤트를 진행한다. 뱅키스는 비대면 또는 시중은행을 통해 개설 가능한 한국투자증권의 온라인 거래 서비스다.

이번 이벤트는 중개형 ISA 계좌를 개설한 뱅키스 고객을 대상으로 주식, 상장지수펀드(ETF), 주가연계증권(ELS), 펀드 등에 투자한 금액에 따라 최대 2만원의 현금을 지급한다.

ISA에 1000만원 이상 입금하거나, 계좌 내 ELS 잔고가 500만원 이상 순증한 고객 중 3080명을 추첨해 갤럭시 노트북, 애플 아이패드 등도 준다.

이와 별도로 다음달 30일까지 ISA 계좌를 활용한 ETF 매매 시 계좌 입금 금액과 거래금액에 따라 모바일 상품권을 최대 16만 3000원까지 지급하는 이벤트도 함께 진행한다. 두 이벤트는 중복 참여가 가능하다. 한국투자증권 앱이나 홈페이지를 통해 참가 신청해야 한다.

구본정 한국투자증권 eBiz담당 상무는 "2023년 1월 1일부터 ISA계좌를 통해 투자한 국내 상장주식, 공모주식형 펀드 발생 소득에 대해서도 전액 비과세가 적용될 예정"이라며 "ISA계좌를 미리 개설해 입금한도를 관리할 경우 최대 1억원까지 비과세 및 분리과세로 운용할 수 있는 만큼, 이번 이벤트를 활용해 절세 플랜을 세워보는 것을 추천한다"고 말했다.

자세한 사항은 한국투자증권 홈페이지 또는 고객센터를 통해 확인할 수 있다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr