FSN-싸이월드, ‘메타버스 광고 사업’ MOU 체결

[아시아경제 장효원 기자] 종합 디지털 마케팅 전문기업 퓨쳐스트림네트웍스 퓨쳐스트림네트웍스 214270 | 코스닥 증권정보 현재가 1,120 전일대비 25 등락률 -2.18% 거래량 955,466 전일가 1,145 2021.08.19 13:51 장중(20분지연) 관련기사 상반기 최대 실적 FSN… “부채비율도 88%로 크게 감소”FSN, 상반기 영업익 61억으로 전년比 703%↑… “최대 실적 달성”FSN ASIA-비헤이브글로벌, 中 ‘티몰’ 파트너사 선정 close (이하 FSN)가 싸이월드W와 함께 메타버스(Metaverse) 및 NFT 시장 공략에 나선다.

FSN은 19일 싸이월드W의 메타버스 서비스인 싸이클럽에 적용될 ▲광고 플랫폼 개발 및 구축 ▲트래픽 확대를 위한 광고 마케팅 협업 ▲NFT(대체불가토큰) 마켓플레이스를 비롯한 블록체인 사업 공동 추진 등을 목적으로 양사간 전략적 업무 협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

메타버스는 현실과 가상이 결합한 초월(Meta) 세계(Universe)의 합성어로 여가 생활과 경제 활동이 가능하도록 IT 기술을 활용해 만든 가상 융합 공간이다. 글로벌 회계 컨설팅 기업 PwC가 메타버스 시장을 2030년 약 1700조원 규모로 성장할 것으로 전망한 바 있을 만큼, 전 세계적으로 새롭게 떠오르고 있는 산업이다. 올해 싸이월드 서비스 재개 프로젝트에 착수한 싸이월드W 역시 메타버스 공간에서 AR(증강현실)·VR(가상현실)·블록체인 등 각종 신기술을 통해 MZ 세대를 겨냥할 계획을 밝히며 시장의 관심을 모으기도 했다.

FSN은 자체적으로 보유한 ▲애드테크 ▲디지털 마케팅 노하우 ▲블록체인 기술력을 기반으로 싸이월드W와 협력해 메타버스 및 NFT 사업 영역을 강화해 간다는 방침이다.

FSN은 지난해 블록체인 기술 플랫폼 전문 자회사 식스네트워크를 통해 NFT에 적용되는 기술 방식을 활용한 이미지 저작권 보호 앱 'SNAP'을 출시했고 올해 본격적인 NFT 관련 사업에 착수했다. 이 외 디지털 미디어 브랜드 딩고(DINGO)를 운영하는 메이크어스의 최대주주 지위도 확보하고 있는 만큼, 풍부한 디지털 콘텐츠를 싸이월드W의 메타버스 플랫폼에 적용하는 등 다각적 측면에서 시너지 범위를 넓혀가겠다는 계획이다.

FSN 이상석 대표는 “신성장 산업군으로 발돋움하고 있는 메타버스 산업은 쓰임새가 다양해지고 있고 그 활용 가능성이 커지고 있는 분야”라며 "이번 싸이월드W와의 협력을 통해 FSN이 보유한 다양한 노하우와 기술력을 바탕으로 메타버스 내 광고 시장을 선도할 것"이라고 전했다.

싸이월드W 관계자는 "디지털 광고 업계 1위 FSN이 보유한 블록체인 기술력과 디지털 콘텐츠 역량을 바탕으로 협업 범위를 넓혀가며 메타버스 시장 선점에 나섬으로써 과거 싸이월드의 영광을 다시 한번 재현할 좋은 기회를 마련할 것"이라고 말했다.

