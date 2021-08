언론중재법 강행처리 움직임 野반발…이준석 "협치의틀 걷어차 버리는 것"

[아시아경제 나주석 기자] 국회 문화체육관광위원회 전체회의에서 ‘언론중재 및 피해구제 등에 관한 법률’(언론중재법)‘이 강행처리 움직임을 보임에 따라 야당이 격렬하게 반대하고 있다.

18일 문체위 전체회의에서 전날 안건조정위원회에서 여당 단독 처리된 언론중재법이 통과될 움직임을 보임에 따라 국민의힘 지도부 등이 상임위원장 등에 찾아가 항의했다.

이준석 국민의힘 대표는 "원내지도부에서 상임위원장 선임하는 것은 국민의힘이 국민을 위한 중요한 결정이었다"며 "언론중재법을 강행 처리하는 것은 합의문의 잉크가 마르기 전에 정신을 깨는 것"이라고 비판했다. 이 대표는 "이번 언론중재법 강행처리를 시도하는 것은 역사적으로도 안 좋게 기억될 것이고, 원내지도부가 큰마음을 먹고 국민을 위해 마련됐던 협치의 틀을 민주당과 청와대가 스스로 발에 걷어차 버리는 것"이라고 규탄했다.

국민의힘 의원들은 "입법독재 민주당은 각성하라"며 규탄했다. 김기현 국민의힘 원내대표는 "민주주의가 작동해야 할 국회에서 또다시 민주주의를 짓밟고 날치기를 통해 국민의 알권리를 침해하는 법을 강행하려 한다"며 "국민의힘은 똘똘 뭉쳐서 모든 방안을 동원해서 언론재갈법 처리를 막아내는 데 총력을 다하겠다"고 말했다.

국민의힘 의원들은 피켓 등을 휴대한 채 ’원천 무효‘등을 주장했다. 언론중재법은 문체위에 상정된 채 여야가 공방전을 펼치고 있다.

