수젠텍은 베트남 의료기기 및 진단기기 유통업체 Medaz Vietnam General Service Company와 54억원 규모 코로나19 항원 신속진단키트 공급계약을 체결했다고 18일 공시했다.

