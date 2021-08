[e공시 눈에 띄네]코스닥-17일

<장 마감 후 주요 공시>

◆ 지나인제약 지나인제약 078650 | 코스닥 증권정보 현재가 1,190 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 1,375 2021.08.18 07:59 장시작전(20분지연) 관련기사 “랭킹닭컴”의 푸드나무, 말복에 52주 신고가 경신... 과연 오늘의 상황은?SK바이오사이언스, GBP501백신 국내 최초 임상 3상 돌입!! 차기 백신 수혜株는??럭슬 정리매매에도 지속 상승에 “투자 주의”... 그렇다면 안정적으로 상승할 종목은? close =54억 규모 파생상품 금융부채 평가손실 발생

◆ 광림 광림 014200 | 코스닥 증권정보 현재가 4,535 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 4,500 2021.08.18 07:59 장시작전(20분지연) 관련기사 [특징주] 쌍방울·광림 등 이스타 단독입찰 상승"새 먹거리 찾아" … 하림 vs 쌍방울, 이스타항공 승부수모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! close =353억 규모 파생상품부채 평가손실 발생

◆ 상지카일룸 상지카일룸 042940 | 코스닥 증권정보 현재가 1,685 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 1,765 2021.08.18 07:59 장시작전(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스닥-20일상지카일룸, 160억 유상증자… 최대주주 중앙디앤엠으로 변경상지카일룸, GS건설 등 ‘울산미포 폐기물 매립시설 증설사업’ 공동사업협약 체결 close =최기보 대표 임기만료...김영신 신규 대표 선임

◆ 삼강엠앤티 삼강엠앤티 100090 | 코스닥 증권정보 현재가 18,600 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 19,800 2021.08.18 07:59 장시작전(20분지연) 관련기사 外人 끌고 기관 밀고…폭염 속 순풍 부는 풍력발전株[특징주]포메탈·씨에스윈드·삼강엠앤티 등 풍력에너지 동반 상승삼강엠앤티, 3477억원 규모 FPSO 프로젝트 공급계약 체결 close =조달청에 1389억 규모 3000톤급 경비함 2척 건조 공급 계약 체결

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr