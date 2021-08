'노사모' 명계남 등 문화예술인 2400여명 이재명 지지 선언한다

[아시아경제 박철응 기자] '노사모' 회장을 지냈던 명계남 배우를 비롯한 문화예술인 2400여명이 이재명 경기도지사 지지 서명에 이름을 올린다.

이재명 캠프는 12일 보도자료를 통해 이날 오후 문화예술인 2461명이 이재명 대선 경선 후보 지지 선언을 발표한다고 밝혔다.

지지 선언식에는 김준권(한국목판문화원장), 이재무(시인), 조경훈(한국애니메이션산업회장), 강은일(해금 솔리스트), 김대균(한국전통연희단체총연합회 이사장), 박소은(소프라노), 리아(가수), 백형기(공연기획자) 등이 참석할 예정이라고 한다.

지지 서명에는 명 배우 외에 김정헌(전 한국문화예술위원장), 김진수(방송인), 원수연(웹툰), 안병주(전통무용), 모그(영화음악 감독), 최창호(방송인), 박불똥(전 민예총 이사장), 장윤성(부천 교향악단 상임지휘자), 임철민(안익태기념재단 음악감독), 김노암(파주 아트벙커 예술인협동조합 이사장), 김동수(성신여대 음대학장), 김관진(부활 연주자), 황유순(소프라노) 등이 참여한다.

이들은 지지 선언문에서 "2021년 7월 20일 '경기도 예술인 창작수당 지급 조례안'이 도의회 본회의를 통과했다. 이 조례안은 창작과 생활에 어려움을 겪고 있는 예술인들이 코로나19의 장기 지속과 확산으로 겪고 있는 생활고를 해소해주기 위해 마련되었다"면서 "경기도의 예술인 창작수당 지급 조례안은 가뭄의 단비처럼 반가운 소식"이라고 배경을 설명했다.

그러면서 "시기적절한 이재명 지사의 지원정책에 환영의 박수와 지지를 보낸다"며 "예술인들은 우리가 처한 현실을 이해하는 사람을 지지한다. 진심으로 우리의 복지와 사회보장에 관심을 가진 정치인을 지지한다. 실용적이고 혁신적이며 과감한 추진력으로 예술인을 지원하는 지도자를 지지한다. 우리는 그런 사람이 이재명 지사밖에 없다고 생각한다"고 했다.

이어 "우리 예술인들은 이재명 지사가 차기 대통령 선거에서 승리할 수 있도록 지지하고 연대할 것이다. 우리는 이재명 지사가 문화예술을 찬란하게 꽃피워 대한민국을 명실상부한 문화강국으로 발돋움시킬 지도자라고 기대하기 때문이다. 대전환의 시대, 우리는 이재명 경선 후보를 지지한다"고 했다.

