"초대형·디지털·체험" 롯데百 동탄, MZ세대 사로잡는 스포츠관 선보인다

경기 남부 최대 규모 '나이키' 매장부터

직접 디자인할 수 있는 '컨버스 바이 유'까지

본점 나이키, 디지털 컨셉 스토어 오픈후 MZ세대 매출 4배 ↑

[아시아경제 김유리 기자] 20일 오픈하는 롯데백화점 동탄점이 '초대형·디지털·체험' 콘셉트의 스포츠관을 선보인다. 온라인에 익숙한 MZ세대(밀레니얼+Z세대)들에게 초대형 매장에서 다양한 상품을 한번에 보여주면서 디지털 콘셉트로 재미를 더하고, 단순 구매를 넘어 체험할 수 있는 공간을 조성해 오프라인의 강점을 최대화한다는 전략이다.

8일 롯데백화점에 따르면 본점 '나이키'는 지난해 8월 수도권 백화점 최대 규모(1124㎡) 디지털 콘셉트 스토어인 '나이키 라이즈'로 리뉴얼 오픈해, 올해 1~7월 매출이 전년 동기 대비 3배 이상 신장했다. 특히 MZ세대(20~30대) 매출은 4배 이상 신장했고 전체 매출 중 MZ세대의 구성비도 10% 증가해 58%로 늘었다. 전면 스크린의 미래지향적 인테리어와 한정판 신발을 포함, 나이키의 모든 라인을 한 곳에서 만날 수 있다는 점 등이 강점으로 작용했다는 분석이다.

롯데백화점은 본점 성공 사례를 바탕으로 전국 주요 점포에 초대형 스포츠 매장을 확대 도입하고 있다. 지난 7월 잠실점에 이어 오는 12일엔 부산본점에 경남 최대 규모(1008㎡) '나이키 라이즈' 매장을 오픈할 예정이다. 부산 지역 최초 '아디다스 BCS' 콘셉트 스토어도 오픈한다.

신규 오픈하는 동탄점에도 경기 남부 최대 규모(1048㎡)의 '나이키 라이즈'가 입점한다. LED 인테리어와 '나이키'의 디지털 서비스인 '어시스트'를 도입했다. 매장에 구입하려는 상품의 컬러와 사이즈가 없는 경우 온라인으로 검색해 무료로 배송해주는 온·오프라인 통합 서비스다. 어린 자녀를 키우는 젊은 '키즈맘'이 많이 거주하는 지역 특성을 반영해 키즈와 우먼스 카테고리를 확대해 운영할 예정이다.

'아디다스'와 '뉴발란스' 매장도 각각 509㎡, 269㎡ 규모의 대형 메가샵으로 오픈한다. 일반 매장에서 판매하지 않는 유명 아티스트와 협업한 '아디다스'의 '컨소시엄' 제품과 '뉴발란스'의 'USA MADE' 등 스페셜 라인을 다양하게 선보인다. '컨버스'는 매장내 커스텀 서비스 공간인 '컨버스 바이 유'를 국내 백화점 최대 규모로 구현한다. 새로 구매하거나 기존에 가지고 있는 컨버스 제품을 가지고 매장에 방문하면 직접 신발과 티셔츠, 에코백 등을 원하는 색과 디자인으로 커스터마이징할 수 있는 서비스다.

스트리트 스포츠 브랜드들도 입점한다. 대표 브랜드로는 20대를 중심으로 SNS를 통해 빠르게 입소문을 타고 있는 '빈트릴'과 미국에서 스케이트 보드, 그래피티, 힙합 등의 스트리트 분야에서 두터운 마니아층을 형성하고 있는 '쥬욕', 화려한 컬러와 프린팅으로 국내 젊은 서퍼들 사이에서 큰 인기를 끌고 있는 '볼컴' 등이 있다.

송화석 롯데백화점 스포츠 치프바이어(선임 상품기획자)는 "이번에 오픈하는 동탄점을 비롯해 전국 주요 점포의 스포츠 매장을 더 크고 재미있는 콘텐츠들로 재정비하고 있다"며 "온라인에서는 경험할 수 없는 오프라인만의 강점을 살려 각 점포가 해당 지역을 대표하는 '스포츠 성지'가 될 수 있도록 하겠다"고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr