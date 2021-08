경북도, 상주 용포지구 다목적 '농촌용수개발' 국비 476억 확보

[아시아경제 영남취재본부 이동국 기자] 경북도는 지난 4월 배수개선사업으로 국비 1094억 원를 확보한데 이어 올해 농림축산식품부 신규 사업으로 '상주 용포지구 다목적 농촌용수개발사업'이 선정됐다고 5일 밝혔다.

'상주 용포지구 다목적 농촌용수개발사업'은 8년간 국비 476억 원의 사업비를 투입해 총저수량 133만8000㎥규모의 저수지 1개소와 양수장 1개소, 용수로 14.4㎞를 설치해 농업용수를 공급하는 사업으로 올해 세부설계를 거쳐 내년부터 본격적으로 추진할 계획이다.

이 사업이 완료되면 평소 수리시설이 취약해 농촌용수 부족으로 안정적인 수자원 확보가 절실했던 상주시 낙동면 용포리 외 8개리 일대 농경지(239㏊)에 용수공급이 원활해 질 것으로 보인다.

이로써, 국비 확보뿐만 아니라 안정적인 농업용수 공급과 재해예방으로 상주 용포지역의 오랜 주민숙원이 해소될 전망이다.

이와 함께 경북도는 현재 예천 감천지구 등 6지구 1705㏊에 다목적 농촌 용수 개발 사업을 2028년까지 연차적으로 진행하고 있다. 이와 관련, 총사업비 2294억 원 중 지난해까지 752억 원을 집행했고, 올해는 270억 원을 투입할 예정이다.

김종수 경북도 농축산유통국장은 "이번에 선정된 사업으로 매해 반복되는 가뭄피해 극복을 위한 농업용수뿐만 아니라 다양한 용수 공급이 가능해질 것'이라며 "앞으로도 농촌용수개발을 지속적으로 추진하여 도내 안정적인 농업용수 공급에 최선을 다하겠다"고 전했다.

영남취재본부 이동국 기자 marisdy@asiae.co.kr