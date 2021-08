중진공, 내일채움공제 가입자 대상 단체상해보험 무료 가입지원

보장항목 9가지로 확대

[아시아경제 김철현 기자] 중소벤처기업진흥공단(이사장 김학도, 이하 중진공)은 내일채움공제에 가입한 중소기업 핵심인력의 단체상해보험 신규 가입을 무료로 지원하고 보장항목을 확대해 사회안전망을 제공한다고 5일 밝혔다.

무료 단체상해보험 신규 가입 신청대상은 공제 가입자 중 1년 이상 계약 유지자다. 내일채움공제와 청년재직자내일채움공제 뿐만 아니라 가입기간이 짧은 청년내일채움공제 가입자도 모두 대상이다.

올해부터는 기존 내일채움공제 단체상해보험 보장 항목이었던 후유장해와 사망에 더해, 수술 위로금과 24시간 상해입원 일당 등을 추가해 보장항목을 총 9가지로 대폭 확대 지원한다.

내일채움공제 단체상해보험은 공제 가입기간 동안 혜택이 유지되며 사업주를 통해 가입하는 산재보험과 달리 공제가입 핵심인력이 자유롭게 가입할 수 있고 타보험과 중복 수혜도 가능한 장점이 있다.

단체상해보험 가입신청은 내일채움공제 가입자가 개별적으로 내일채움공제 홈페이지 또는 중진공 모바일앱에서 직접할 수 있고 자세한 문의는 내일채움공제 콜센터로 하면 된다.

중진공은 내일채움공제 가입자를 대상으로한 교육지원, 온라인 복지몰, 근로자 휴가지원 등의 교육·복지 서비스를 매년 확대해 나가고 있다. 우영환 중진공 일자리본부장은 "중진공은 내일채움공제 가입자의 장기재직과 공제 만족도 향상을 위한 교육·복지 등 다양한 서비스를 제공 중"이라면서 "앞으로도 근로자와 중소기업이 함께 성장해나갈 수 있도록 가입자를 대상으로한 차별화된 교육·복지 서비스를 지속적으로 개발하고 확대 제공할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr