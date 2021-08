GS25, 한화생명과 ‘맥주 구독보험’ 출시…MZ세대 정조준

[아시아경제 임춘한 기자] GS리테일은 4일 한화생명과 손잡고 ‘LIFEPLUS GS25 편맥 구독보험(무)’을 선보인다고 밝혔다.

이 보험은 매월 고객이 보험료를 납입하면 중도 보험금을 더 큰 소비 혜택으로 누릴 수 있는 포인트나 쿠폰 등의 형태로 받는 구조다. 월 보험료는 9500원으로 연간 11만4000원으로, 제공되는 혜택은 14만2000원에 달한다. 4캔에 만원 행사를 하는 맥주 20여종을 월 1회 4캔 무료로 구매할 수 있도록 하는 쿠폰과 GS리테일 매장에서 현금처럼 사용할 수 있는 포인트 더팝리워즈 1500점이 매월 제공된다.

GS25에서 주요 먹거리를 한 달 동안 20% 할인된 금액으로 구매할 수 있는 구독 서비스 더팝플러스한끼플러스의 1개월 무료 이용권도 추가로 제공되며, 보험의 만기 시점인 1년 뒤에는 매월 500원씩 적립된 6000원의 현금과 이자가 만기 보험금으로 지급된다.

GS리테일 관계자는 “합리적 소비 성향의 MZ세대를 위해 한화생명과 손잡고 업계 최초로 혜택형 구독 보험을 선보이게 됐다”며 “고객 가치에 부합하는 다양한 서비스 제휴를 점차 확대할 것”이라고 말했다.

