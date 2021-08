[아시아경제 온라인이슈팀] 미스코리아 출신 방송인 이은비가 건강미를 과시하며 근황을 전했다.

최근 이은비는 자신의 인스타그램에 사진을 게재했다.

사진 속 이은비는 핑크색 비키니 차림으로 모래사장 위에서 무릎을 꿇은 채 포즈를 취하고 있다.

청량감 있는 미소가 보는 이의 시선을 사로잡는다.

