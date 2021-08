전북도, ‘댐 하류 피해보상’에 정부 특단대책 건의

송하진 지사, 김영록 전남지사와 환경부 장관에 공동건의서 전달

[전주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 전북도가 전남도와 함께 지난해 8월 집중호우에 따른 댐 하류 피해 보상과 관련해 정부 차원의 특단의 대책을 요구했다.

송하진 전북도지사와 김영록 전남도지사는 2일 한정애 환경부 장관을 만나 지난해 8월 호우에 따른 댐 하류 수해 원인조사용역에 대한 공동건의서를 전달했다.

지난해 8월 발생한 집중호우로 임실군, 순창군, 남원시 등 섬진강댐과 용담댐 하류 지역 9개 시·군 일대에서 2169억 원 규모의 수해 피해가 발생한 바 있다.

이와 관련, 환경부는 지난 27일 수해 원인 조사협의회를 통해 ‘댐 하류 피해원인 조사용역’을 발표했다.

하지만 수해 원인이 댐 관리 운영 부실뿐만 아니라 하천관리 부실 등 지자체에도 직·간접적인 원인이 있다고 지적해 해당 지자체는 물론 지역민들의 거센 반발이 이어지고 있다.

이에 송하진 전북도지사와 김영록 전남도지사는 주관 부처인 환경부 장관을 만나 신속히 수재민의 눈물을 닦아 줄 방안을 담은 공동 입장을 전달했다.

특히 △수재민들의 상처가 치유되도록 홍수 피해액 국가적 보상 △수해민들의 조속한 일상 복귀를 위해 최대 신속 보상 추진 △수해재발방지를 위해 ‘댐과 하천의 통합관리’, ‘국가지원 지방하천 시설’ 등 특단의 대책 마련과 신속한 추진을 요청했다.

한편, 환경부는 3일 수해 원인 등에 대한 대국민 입장 발표를 준비 중인 것으로 알려졌다.

