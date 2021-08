여서정, 한국 기계체조 역사 새로 썼다…값진 銅(종합)

평균 14.733점…여자 기계체조 선수 최초 올림픽 메달

대한민국 최초의 부녀 올림픽 메달리스트로 거듭나

여서정(19·수원시청)이 대한민국 여자 기계체조 선수 최초로 올림픽 메달을 획득했다. 1일 일본 도쿄 아리아케 체조경기장에서 열린 2020 도쿄올림픽 여자 도마 결선에서 1차 15.333점, 2차 14.133점을 기록했다. 평균 14.733점으로 레베카 안드라데(브라질·15.083점), 마이케일러 스키너(미국·14.916점)에 이어 동메달을 차지했다.

여서정은 2018년 자카르타-팔렘방 아시아경기대회 금메달리스트다. 1986년 서울 아시아경기대회 뒤 32년 만에 대한민국 여자 기계체조에 금메달을 안겨 이번 대회 메달권 후보로 거론됐다. 여서정은 1차 시기에서 자신의 이름으로 등재된 난도 6.2점짜리 '여서정(720도 회전)'을 깔끔하게 선보여 기대에 부응했다. 수행 점수 9.133점을 보태며 15.333점을 기록해 금메달까지 내다볼 수 있었다. 그러나 2차 시기에서 14.133점의 다소 박한 점수를 받아 평균 점수에서 두 선수에게 밀렸다.

동메달도 대한민국 기계체조에 희망을 전하기에는 부족함이 없다. 한국 여자 기계체조는 이전까지 올림픽에서 메달을 얻은 적이 없다. 남자만 아홉 개를 수확했다. 1988년 서울대회 도마에서 박종훈 가톨릭관동대 교수가 동메달을 딴 이래 2016년 리우데자네이루대회까지 금메달 한 개, 은메달 네 개, 동메달 네 개를 땄다. 여서정의 선전으로 메달 개수는 열 개로 늘었다. 여서정은 대한민국 최초의 부녀(父女) 올림픽 메달리스트라는 역사도 썼다. 그의 아버지는 1996년 애틀랜타대회 남자 도마에서 은메달을 목에 건 여홍철 경희대 교수다.

