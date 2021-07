SSG닷컴, 물류센터 안전수준 높인다…대한산업안전협회와 협약 체결

[아시아경제 임춘한 기자] SSG닷컴은 30일 오후 대한산업안전협회와 ‘산업재해 예방 및 안전문화 확산을 위한 공동협력 협약’을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 산업안전 분야에서 높은 전문성을 인정받고 있는 대한산업안전협회와 SSG닷컴이 협업을 강화하고 물류센터 내 안전한 작업환경 조성 및 산업재해 예방을 이뤄내기 위해 추진됐다.

양측은 ▲물류센터의 안전한 작업환경 조성을 위한 안전점검 기술지원 ▲산업재해 예방을 위한 안전교육 및 안전콘텐츠 개발에 관한 기술지원 ▲안전보건경영시스템의 효율적 운영과 활성화를 위한 기술지원 ▲안전문화 확산을 위한 캠페인 실시 등을 공동으로 전개해 나갈 방침이다.

SSG닷컴 관계자는 “최근 물류센터를 중심으로 산업시설의 안전관리가 중요해지고 있는 점을 고려해 이번 협약을 추진하게 됐다”며 “대한산업안전협회의 전문성과 노하우를 통해 안전관리 역량을 한 단계 더 높일 계획”이라고 말했다.

