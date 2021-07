속보[아시아경제 이춘희 기자] 코로나19 예방접종 대응추진단은 30일 '코로나19 예방접종 8~9월 시행계획'을 발표했다.

이번 계획에는 일상생활을 통한 감염 또는 전파 우려를 감소시키기 위하여 주민등록번호가 말소된 노숙인과 입국이력이 없어 일반 국민 사전 예약 시 예약이 불가능한 미등록 외국인에 대해서도 접종을 추진하는 내용이 담겼다.

이들에 대한 접종은 보건소 현장 방문을 통해 이뤄지며 얀센 또는 mRNA(메신저 리보핵산) 백신으로 시행되다. 자세한 내용은 대상자들이 주로 방문하는 시설을 통해 안내할 예정이다.

이춘희 기자 spring@asiae.co.kr