순천시의회, 제3회 추가경정 예산안 의결하고 임시회 폐회

1조 4633억원 규모 추경안 의결

[순천=아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 전남 순천시의회(의장 허유인)는 전날 본회의를 열어 ‘2021년도 제3회 추가경정예산안’을 의결하고, 제254회 임시회를 마무리했다고 30일 밝혔다.

추경안 심사를 위해 원 포인트로 열린 이번 임시회에서는 순천시장이 제출한 추경안대로 원안 가결됐다.

이에 따라 순천시 예산 규모는 지난 2회 추경예산보다 495억 원이 증액된 1조 4633억 원이 됐다.

이날 통과된 추경안에는 장기미집행 도시계획시설 공원·녹지 토지 매입 300억원, 순천만가든마켓 설립 출자금 11억원 등이 포함됐으며, 지난 추경 이후 추가 반영된 국·도비 보조사업으로 178억원이 편성됐다.

허유인 의장은 “오늘 확정된 추경 예산이 시민의 행복과 복리증진을 위해 효율적으로 사용될 수 있도록 집행부에서는 집행에 철저를 기해 주길 바란다”고 당부했다.

아울러, 본격적인 여름 휴가철을 맞아 “코로나19로 인해 멀리 휴가를 갈 수는 없지만, 가정에서 건강하고 알찬 휴가로 바쁘게 살아온 심신을 달래고 사회생활에 새로운 활력을 갖는 기회가 되시길 바란다”고 전했다.

한편, 순천시의회는 약 한 달 후인 내달 27일 제255회 임시회를 열고, 조례안 및 일반안건 등을 처리할 예정이다.

호남취재본부 이형권 기자 kun5783@asiae.co.kr