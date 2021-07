조코비치, 니시코리 꺾고 남자 단식 4강행

[아시아경제 김형민 기자] 세계적인 테니스 스타 노박 조코비치(1위·세르비아)가 도쿄올림픽 테니스 남자 단식 4강에 올랐다.

조코비치는 29일 일본 도쿄의 아리아케 테니스 파크에서 열린 남자 단식 준준결승에서 홈 코트의 니시코리 게이(69위·일본)를 1시간 10분 만에 2-0(6-2 6-0)으로 완파했다.

조코비치는 알렉산더 츠베레프(5위·독일)와 준결승에서 맞붙는다. 이번 대회 4강은 조코비치-츠베레프, 파블로 카레뇨 부스타(11위·스페인)-카렌 하차노프(25위·러시아올림픽위원회)의 경기로 열린다.

조코비치가 이번 대회에서 우승하면 남자 테니스 사상 최초의 '골든 그랜드 슬램' 달성에 한 발 더 다가서게 된다.

'골든 그랜드 슬램'은 한 해에 4대 메이저 대회와 올림픽 단식을 석권하는 것을 가리키며 여자부 슈테피 그라프(독일)가 1988년에 한 차례 달성한 것이 유일하다.

조코비치는 올해 앞서 열린 호주오픈, 프랑스오픈, 윔블던 단식에서 모두 우승, 이번 대회와 8월 말 개막하는 US오픈까지 휩쓸면 '골든 그랜드 슬램' 고지에 오르는 첫 남자 선수가 된다.

