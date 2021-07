성석제 제일약품 사장, '어린이 교통안전 릴레이 챌린지' 동참

다음 주자로 박종재 대한상부위장관·문희석 한국다케다제약 대표 등 지목

[아시아경제 김지희 기자] 성석제 제일약품 대표이사 사장이 '어린이 교통안전 릴레이 챌린지' 캠페인에 동참했다.

제일약품은 어린이를 보호하는 교통문화 정착을 위해 성 사장이 이번 캠페인에 동참했다고 28일 밝혔다. 박근태 대한내과의사회 회장의 지명을 받은 성 사장은 다음 캠페인 주자로 박종재 대한상부위장관·헬리코박터학회 회장(고려의대 교수), 문희석 한국다케다제약 대표, 신홍규 뉴신팜 대표를 지목했다.

어린이 교통안전 릴레이 챌린지는 참가자가 슬로건인 '1(일)단 멈춤, 2(이)쪽 저쪽, 3초 동안, 4(사)고 예방'을 SNS에 공유하고 다음 참가자를 지명하는 방식의 릴레이 캠페인이다. 지난해 12월 행정안전부가 어린이 보호구역에서의 교통사고를 예방하고 어린이 보호를 최우선으로 하는 운전 문화를 정착시킬 목적으로 시작해 각계각층 리더들이 동참하고 있다.

성 사장은 “미래를 이끌어갈 어린이들의 안전을 위한 의미있는 캠페인에 동참할 수 있어 매우 뜻 깊게 생각한다"며 "우리 어린이들이 언제 어디서든 안전한 일상을 누릴 수 있도록 제일약품 임직원 모두 교통안전 실천에 적극 동참할 것"이라고 말했다.

