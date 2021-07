[아시아경제 공병선 기자] 현대제철 현대제철 004020 | 코스피 증권정보 현재가 53,200 전일대비 1,000 등락률 +1.92% 거래량 1,576,299 전일가 52,200 2021.07.27 14:56 장중(20분지연) 관련기사 [컨콜] 현대제철 "수출용 자동차 강판 가격 협상 우호적"[컨콜] 현대제철 "철근 수요 견조…고철 가격 투명하게 반영"[컨콜] 현대제철 "특수강 흑자전환…품질도 경쟁사와 동등해져" close 은 올해 2분기 영업이익이 5453억원으로 전년 동기 대비 3795% 늘었다고 27일 공시했다.

매출은 전년 동기 대비 36.7% 증가한 5조6219억원을 기록했다. 당기순이익은 3525억원으로 같은 기간 흑자 전환했다.

