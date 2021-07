전북자치경찰위, 제1차 실무협의회 개최

아동안전 종합대책 등 3개 안건 협의

[전주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 전북자치경찰위원회(위원장 이형규)는 27일 제1차 실무협의회를 개최하고, 자치경찰 1호 시책인 아동안전 종합대책과 주취자 보호조치 강화 방안, 보이스피싱 피해예방 대책 논의 등 3가지 안건에 대해 협의했다고 밝혔다.

전북자치경찰위는 아동안전의 경우, 아동의 24시간 생활주기를 분석해 △가정 △학교 △학교 밖 △통학로 △동네 등 5가지 생활분야별 안전대책을 강구하기로 의견을 모았다.

또한 주취자 보호조치 강화와 관련해서는 경찰관의 응급의료센터 상주 근무에 따른 예산지원 방안에 대해 도와 경찰청이 논의하자는데 뜻을 함께 했다.

아울러, 전화금융사기 최근 수법과 유형별 피해사례 등을 취약 대상자에 중점 홍보하는 방안에 대해 논의하고, 민·관·경이 협력체계를 구축해 전화금융사기 예방을 위해 지속적으로 협력키로 했다.

이형규 위원장은 “전북 자치경찰 실무위원회는 여타 시·도와 달리 도민의 참여가 보장된 ‘참여형’으로 운영되는 만큼, 도민의 의견을 무겁게 듣고 도민의 안전을 위한 유관기관의 역량을 결집하겠다”고 말했다.

한편 전북자치경찰위 실무협의회는 경찰, 지자체, 교육청 중심으로 운영되는 타 시·도와 달리, 전국 처음으로 여성청소년, 아동학대, 학교폭력, 노인·장애인 등 사회적 약자, 교통안전, 자율방범, 인권분야 전문가, 현장경찰관까지 위촉직 위원으로 참여하고 있다.

