[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 한국주택금융공사(HF)는 유상대 전 한국은행 부총재보를 신임 부사장으로 임명했다고 26일 밝혔다.

신임 유 부사장은 제물포고와 서울대 경제학과를 졸업하고 미국 뉴욕주립대학교에서 경제학 석사와 박사 학위를 취득했다.

유 부사장은 1986년 한국은행에 입사해 금융시장국 채권시장팀장, 국제국장, 뉴욕사무소장, 국제협력국장 등을 거쳐 2018년 5월부터 부총재보를 맡았다.

유 부사장은 35년간 한국은행에서 쌓아온 정책수행과 국제업무 경험, 금융 전문지식을 바탕으로 국민 주거복지 증진과 주택금융 발전 업무를 수행한다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr