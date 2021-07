[위클리中企]프로젝트슬립·콜러·밀워키

[아시아경제 김종화 기자] 삼복더위가 이어지는 가운데 수면전문브랜드 프로젝트슬립은 여름철 수면의 질 개선을 위한 토퍼 제품을 소개했다. 욕실·주방용품브랜드 콜러는 이달 말까지 '말레코 터치리스' 주방수전 2종을 할인 판매하고, 프리미엄 공구업체 밀워키는 작업 속도와 안전성을 높인 M18 FUEL 5인치 앵글 그라인더 3종을 새로 출시했다.

프로젝트슬립, 열대야 속 수면의 질 높이는 여름 토퍼 제안

한 해에서 가장 더운 시기를 일컫는 삼복 중 중복을 넘어서도 폭염이 계속되고 있다. 삼복더위를 쫓고자 거실 바닥에서 잠을 청하지만 딱딱한 바닥은 척추의 굴곡을 제대로 받치지 못해 허리 건강에 악영향을 끼칠 수 있어 유의해야 한다. 여름철 수면의 질 개선을 위해 수면전문브랜드 프로젝트슬립이 여름 토퍼 제품을 소개한다.

여름마다 기존에 쓰던 이불을 보관하고 대신 얇은 이불을 꺼내는 것처럼 토퍼 역시 여름에 적합한 토퍼가 따로 있다. 프로젝트슬립의 '얼음토퍼'는 여름철 수면 환경에 특화된 신소재로 제작된 여름 쿨토퍼다.

얼음토퍼의 겉 커버에 사용된 온도반응형캡슐(TRC)은 열기를 흡수하는 기능이 탁월한 소재다. 피부에 커버가 스치는 순간 열기를 빠르게 흡수해 즉각적인 쿨링 효과를 주면서도 적정 온도 이상으로 체온을 떨어트리지 않아 덥거나 추워서 잠을 설치는 일 없이 숙면을 돕는다.

안쪽에서부터 찬 감촉을 전달할 수 있도록 커버뿐 아니라 내장재에도 쿨링 기능을 더했다. 얼음토퍼의 내장재인 '쿨 메모리폼'에는 5%가량의 쿨젤이 포함됐다. 메모리폼에 바람길을 낸 컨투어링 구조와 미세한 숨구멍을 추가해 통기성도 강화했다.

프로젝트슬립 관계자는 "더위 탓에 밤잠을 설치기 일쑤라면 억지로 잠을 자려고 애쓰기보다 수면 환경을 바꾸는 방법을 추천한다"면서 "프로젝트슬립 얼음토퍼를 통해 건강하면서도 시원한 여름을 보내시기를 권해드린다"고 말했다.

콜러, '말레코 터치리스' 주방수전 할인 판매

욕실·주방용품 브랜드 콜러가 이달 말까지 '말레코 터치리스(Malleco™ Touchless)' 주방수전 2종을 할인 판매한다고 밝혔다.

콜러는 주방위생을 한 단계 올려줄 말레코 터치리스 주방수전을 공식 브랜드몰에서 15만원 할인 판매한다. 유광, 무광 두 가지 버전을 구매하는 고객을 대상으로 실시한다.

말레코 터치리스는 올 상반기 브랜드몰 주방수전 판매량 중 50%를 차지한 인기 제품이다. 센서 부위 근처로 손을 가볍게 가져가면 자동으로 작동되는 터치리스기능으로 손에 세제나 양념이 묻은 상태에서도 위생적으로 사용할 수 있다.

수류 패턴도 스프레이와 직수 두 가지 모드를 제공하며 '스윕 스프레이(Sweep Spray)' 모드는 넓은 분사각과 강력한 물줄기로 다양한 크기의 그릇과 조리 도구를 빈틈없이 세척해 사용자들의 만족도가 높다.

말레코 터치리스 주방수전을 구매한 고객을 대상으로 사은품 증정 및 리뷰 이벤트도 진행한다. 프로모션 기간 동안 제품 구매 고객 전원에게 독일 친환경 세제 프로쉬 식기세척기 세제 2세트와 만능 청소 세제 4종을 선택 증정한다. 제품 구매 후 리뷰를 작성한 고객에게는 베스트 리뷰어를 추첨하여 스타벅스 기프티콘을 선물하는 리뷰 이벤트도 진행할 예정이다.

박선영 콜러코리아 마케팅 이사는 "말레코 터치리스 주방수전은 손을 대지 않고도 작동이 가능해 세균 번식을 최소화하는 위생 특화 제품으로 주목받고 있다"면서 "세균 번식에 취약한 주방 관리가 고민인 분들을 위해 이번 프로모션을 선보이게 됐다"고 전했다.

밀워키, 'M18 FUEL 5인치 앵글 그라인더' 3종 출시

프리미엄 공구업체 밀워키가 'M18 FUEL 5인치 앵글 그라인더 3종'을 새로 선보인다. ▲M18 FSAG125X ▲M18 FSAGV125XB ▲M18 FSAGV125XPDB 등 3종으로 강력한 파워로 배관, 기계, 철근 관련 작업 시 유용하게 사용할 수 있다.

무부하 기준 최대 8500RPM의 속도로 작업이 가능하며 무선 공구임에도 배터리(M18 HB6 기준) 1회 충전으로 12.7㎜ 철근을 최대 135회 절단할 수 있다.

'업자들의 안전성도 높였다. 현장에서는 그라인더 사용 시 갑작스러운 반동으로 날이 튀는 '킥백 현상'으로 안전사고가 빈번하게 발생한다. 밀워키는 이런 점을 고려해 전원 OFF시 최대 2초 내에 회전 날이 정지하는 'RAPID STOP' 브레이킹 옵션을 추가해 안전성을 극대화했다.

또 속도조절 옵션으로 3500~8500RPM 사이에서 5개의 스피드모드로 조작이 가능해 작업자가 언제든 원하는 속도로 작업이 가능하다.

신제품 M18 FUEL 5인치 앵글 그라인더는 ▲전원 타입 ▲브레이킹 ▲속도 조절 옵션 여부에 따라 ▲M18 FSAG125X ▲M18 FSAGV125XB ▲M18 FSAGV125XPDB 3종으로 구분된다. 전원은 슬라이드/패들 두가지 형태가 있으며, ▲M18 FSAG125X 모델을 제외한 나머지 두 모델은 브레이킹 및 속도조절 기능을 사용할 수 있다.

밀워키코리아 관계자는 "리모델링 수요가 급증했다는 것은 현장에 종사하는 작업자들이 과도한 업무량으로 안전사고에 노출되기 쉬운 상황이 됐다는 것을 의미한다"면서 "작업 효율과 함께 안전성을 한층 더 높인 밀워키의 이번 제품을 통해 빠르고 안전하게 작업하길 바란다"고 말했다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr