[특징주] 엑셈, 기관 자금 2585兆 몰린 '카뱅'에 DB솔루션 공급 부각 강세

[아시아경제 이민우 기자] 엑셈 엑셈 205100 | 코스닥 증권정보 현재가 5,250 전일대비 770 등락률 +17.19% 거래량 6,254,047 전일가 4,480 2021.07.23 11:20 장중(20분지연) 관련기사 엑셈, 커뮤니티 활발... 주가 -2.19%.엑셈, 3분기 영업익 32억원…흑자전환역시 우리나라의 기술력은 갑 오브 갑! LED살균기 개발! 대량생산! close 주가가 강세다. 기업공개(IPO)를 앞두고 기관 투자자 수요 예측에서 역대급 자금이 몰린 카카오뱅크에 데이터베이스(DB) 솔루션을 공급했다는 소식이 부각된 것으로 보인다.

23일 오전 11시4분 기준 엑셈 주가는 전날 대비 6.70% 오른 4780원을 기록했다. 엑셈이 다음달 6일 코스피 시장에 상장을 앞둔 카카오뱅크에 DB성능관리 솔루션 '맥스게이지'를 공급한 이력이 호재로 작용한 것으로 보인다.

앞서 엑셈은 국민·우리·하나·외환은행 등 국내 제1금융기관을 포함해 금융권의 약 90% 이상에 맥스게이지를 공급한 바 있다. 카카오뱅크 외에도 국내 최초 인터넷은행인 K뱅크에도 공급계약을 체결했었다.

한편 카카오뱅크는 IPO를 앞두고 지난 21일까지 진행한 기관 투자자 수요예측에 2585조원이 몰려 역대 최고 기록을 세웠다. 이전 최고 기록은 SK아이이테크놀로지(IET)의 2417조원이다. 경쟁률도 1733대 1로 코스피 시장 역대 2위를 기록했다.

