한국동물보호연합 회원이 22일 서울 종로구 광화문광장 이순신 장군 동상 인근에서 법무부가 지난 19일 동물의 법적 지위 개선을 위해 ‘동물은 물건이 아니다’라는 조항을 민법에 담기로 한 것과 관련해 환영 1인 기자회견을 하고 있다. /문호남 기자 munonam@

