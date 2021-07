[아시아경제 박소연 기자] 에쎈테크 에쎈테크 043340 | 코스닥 증권정보 현재가 1,940 전일대비 445 등락률 +29.77% 거래량 31,879,401 전일가 1,495 2021.07.19 10:55 장중(20분지연) 관련기사 모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언!에쎈테크, 245억원 규모 신규 시설투자생수들 드시고 계시죠?? 수돗물 먹지 마세요! 유충 나오자나요! close 가 이번주 폭염 예보에 강세다. 이 회사는 삼성전자의 무풍 에어컨에 들어가는 밸브를 공급하고 있다.

19일 에쎈테크는 오전 10시41분 코스닥 시장에서 전 거래일 대비 445원(29.77%) 오른 1940원에 거래되고 있다.

에쎈테크는 시가총액 1397억원, 코스닥 781위다. 상장주식수는 7200만주다.

에쎈테크는 1985년 설립돼 2000년 상장됐으며 황동단조품, 가공품, 황동볼밸브, 냉동볼밸브, 황동분배기 등 황동소재 부품 제조사업을 영위하고 있다.

