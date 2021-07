최정원 충격근황 "자궁·난소 적출 후 녹내장 얻어…볼 수 있을까" 울먹

[아시아경제 온라인이슈팀] 배우 최정원이 자궁적출 수술 이후 녹내장 수술까지 한 근황을 고백했다.

18일 방송된 채널A '산전수전 여고동창생'에 40년 차 배우 최정원이 등장해 화제가 됐다.

최정원은 "아직도 쌩쌩한 나이에 여기는 왜 왔니"라는 물음에 "내가 웃는 게 웃는 게 아니다. 내 인생에 위기가 온 것 같다"라고 말하며 아픔을 털어놨다.

그는 "4년 전에 자궁을 적출했는데 이후에 난소에도 문제가 생겨서 난소도 적출했다"라고 밝혔다. 또 "호르몬 치료를 바로 받았어야 했는데 그 당시에 무지해서 몰랐다"라며 "호르몬 치료를 안 받고 4년이 지나니 녹내장이 생겼다"라고 말했다.

최정원은 "녹내장이 있어서 6개월마다 검진을 다닌다"라며 "깎아낼 각막이 없다. 수술할 수 없는 눈이다"라고 말해 안타까움을 자아냈다.

이어 그는 "50대에 이런데, 60대에 '앞을 볼 수 있을까', '걸어 다닐 수 있을까' 그런 생각을 하면 마음이 아프다"라며 눈시울을 붉혔다.

